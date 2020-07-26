عام / سمو الأمير فيصل بن بندر يوجه إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الأضحى
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس
وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .
وشدد سموه على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتفعيل العمل واستقبال طلبات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد .
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20:41ت م
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