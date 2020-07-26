الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك .وشدد سموه على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة وتفعيل العمل واستقبال طلبات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد .// انتهى //20:41ت م0171