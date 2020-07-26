أبها 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساختتمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم اللغة الإنجليزية بكلية العلوم والآداب بأحد رفيدة تعاونها مع مشروع "ويكي دون" بالمركز السعودي للمحتوى الرقمي التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الذي انطلق بهدف إثراء المحتوى العربي في موسوعة "ويكيبيديا" .وأبانت عميدة كلية العلوم والآداب بأحد رفيدة هدى مسعود، أن 60 طالبة من جامعة الملك خالد ترجمن ضمن هذا المشروع أكثر من 100 مقالة من الإنجليزية للعربية من المقالات الموثوقة والمحكمة ذات الصبغة المعلوماتية الأصيلة، بهدف إثراء المحتوى العربي بشكلٍ علمي ذي تأثير، والإسهام برفع عدد المقالات العربية التي لا تتجاوز 13% من إجمالي اللغات الأخرى، وذلك خلال الفصل الصيفي 1441هـ .ويهدف المشروع في مجمله إلى إثراء المحتوى الوطني والعربي والإسلامي في الموسوعة الحرة ويكيبيديا، بالإنشاء أو التطوير والترجمة للمقالات بالرجوع لأمهات الكتب والمعلومات الموثقة الحقيقية غير المزيفة، وإبراز تاريخ وحضارة المملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي. // انتهى //20:51ت م0176