بيروت 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجّلت لبنان 168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، 152 من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و 16 من الوافدين من الخارج مؤخراً ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 3746 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أنّه خلال الساعات الـ24 الماضية أجري 7227 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 9216، وسجل كذلك ارتفاع في عدد الوفيات جرّاء الفيروس إلى 51.// انتهى //21:01ت م0177