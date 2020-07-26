تونس 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت تونس تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها حالة واحدة محلية وثماني حالات وافدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 1452 حالة مؤكدة.وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية اليوم أن الإصابات الجديدة اكتشفت إثر إجراء 530 تحليلاً مخبريًا.وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 1142 شخصاً، بالتوازي مع استقرار عدد الوفيات عند 50 حالةً.// انتهى //21:01ت م0178