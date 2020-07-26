واشنطن 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 64,582 إصابة مؤكدة و 929 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc) اليوم، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,163,892 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 145,942 حالة وفاة.// انتهى //21:28ت م0192