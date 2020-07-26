الرياض 5 ذو الحجة 1441هـ الموافق 26 يوليو 2020م واستلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.واطمأن سموه في بداية الاتصال على صحة معالي وزير الخارجية الباكستاني، متمنيًا له السلامة والعافية، ثم بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //21:31ت م0193