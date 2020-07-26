سياسي / سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الباكستاني
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
الرياض 5 ذو الحجة 1441هـ الموافق 26 يوليو 2020م واس
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية شاه محمود قريشي.
واطمأن سموه في بداية الاتصال على صحة معالي وزير الخارجية الباكستاني، متمنيًا له السلامة والعافية، ثم بحث الوزيران العلاقات الثنائية وأطر تعزيز التعاون المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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21:31ت م
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