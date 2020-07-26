إسلام آباد 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن الجيش الباكستاني إسقاط قواته طائرة "تجسس" هندية بدون طيار إثر اختراقها المجال الجوي الباكستاني عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم أنه جرى إسقاط طائرة مروحية رباعية "كوادكوبتر"بعد أن تجاوزت الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير في قطاع "باندو" وقطعت 200 متراً في الأجواء الباكستانية لغرض الاستطلاع.وأضاف أن هذه عاشر طائرة استطلاع هندية بدون طيار تُسقط خلال العام الجاري إثر محاولتها التجسس على الجانب الباكستاني من الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير./ انتهى //21:35ت م0194