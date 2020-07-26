الرباط 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسقررت المغرب إيقاف التنقل بين عدد من مدنها بسبب الانتشار الكثيف لجائحة فيروس كورونا المستجد، ابتداءً من منتصف هذه الليلة.جاء ذلك وفق بيان صادر من وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين اليوم بناءً على التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الحالة الوبائية في البلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة، فقد تقرر ابتداءً من منتصف هذه الليلة منع التنقل من وإلى طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، ومراكش.// انتهى //22:00ت م0197