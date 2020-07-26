الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسحسم أستون فيلا معركة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع بورنموث وواتفورد، بتعادله مع مضيفه وست هام 1-1، مستغلاً خسارة واتفورد أمام أرسنال 2-3، فيما لم ينفع بورنموث فوزه على إيفرتون 3-1 حيث كان بحاجة لخسارة أستون فيلا اليوم ضمن الجولة 38 والأخيرة من المسابقة .وأنهى أستون فيلا الموسم في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة أمام بورنموث الثامن عشر وواتفورد التاسع عشر (34 نقطة لكل منهما) ليلحقا بنوريتش "الأخير" إلى الدرجة الأولى .واستغل توتنهام خسارة ولفرهامبتون من أرسنال لينتزع منه المركز السادس بفارق الأهداف ومن ثم بطاقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس 1-1.وأنهى ليفربول "البطل "موسمه بفوز على مضيفه نيوكاسل 3-1، فيما تغلب " وصيفه "مانشستر سيتي على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.// انتهى //22:10ت م0200