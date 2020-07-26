رياضي / أستون فيلا يضمن البقاء في الدوري الإنجليزي وهبوط واتفورد وبورنموث
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واس
حسم أستون فيلا معركة البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع بورنموث وواتفورد، بتعادله مع مضيفه وست هام 1-1، مستغلاً خسارة واتفورد أمام أرسنال 2-3، فيما لم ينفع بورنموث فوزه على إيفرتون 3-1 حيث كان بحاجة لخسارة أستون فيلا اليوم ضمن الجولة 38 والأخيرة من المسابقة .
وأنهى أستون فيلا الموسم في المركز السابع عشر برصيد 35 نقطة أمام بورنموث الثامن عشر وواتفورد التاسع عشر (34 نقطة لكل منهما) ليلحقا بنوريتش "الأخير" إلى الدرجة الأولى .
واستغل توتنهام خسارة ولفرهامبتون من أرسنال لينتزع منه المركز السادس بفارق الأهداف ومن ثم بطاقة الدوري الأوروبي "يوربا ليغ" بتعادله مع مضيفه كريستال بالاس 1-1.
وأنهى ليفربول "البطل "موسمه بفوز على مضيفه نيوكاسل 3-1، فيما تغلب " وصيفه "مانشستر سيتي على نوريتش سيتي بخماسية نظيفة.
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