الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسنال تشلسي ومانشستر يونايتد آخر بطاقتين مؤهلتين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفوز الأول على ضيفه ولفرهامبتون والثاني على مضيفه ليستر سيتي بنتيجة واحدة 2-صفر اليوم في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم .وكان التعادل يكفي تشلسي ويونايتد لبلوغ المسابقة الأوروبية الأهم، لكنهما حققا الفوز فرفع يونايتد رصيده إلى66 نقطة في المركز الثالث متقدما بفارق الأهداف عن تشلسي، فيما تجمد رصيد ليستر الذي كان بحاجة إلى الفوز لحجز مكان بين الأربعة الكبار، عند 62 نقطة في المركز الخامس وسيخوض منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" إلى جانب توتنهام المتعادل مع مضيفه وجاره كريستال بالاس 1-1 مستغلا خسارة ولفرهامبتون.وسجل لتشلسي مايسون ماونت عند الدقيقة (45+1) والفرنسي أوليفييه جيرو (45+4)، فيما سجل هدفي مانشستر لاعبه البرتغالي برونو فرنانديش عند الدقيقة (71 من ركلة جزاء) والبديل جيسي لينغارد عند الدقيقة الخامسة من الوقت الإضافي للشوط الثاني .// انتهى //22:10ت م0201