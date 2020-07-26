الرياض 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واساستعاد بولونيا نغمة الانتصارات وزاد مهمة ليتشي بالبقاء صعوبة عندما تغلب عليه 3-2 اليوم في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.وسجل بولونيا هدفين مبكرين عبر الدولي الأرجنتيني السابق رودريغو بالاسيو عند الدقيقة (2) وروبرتو سوريانو عند الدقيقة (5)، لكن ليتشي قلص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عبر ماركو مانكوسو (45+2)، ثم أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة فيليبو فالكو وتحديداً عن الدقيقة (66)، قبل أن يخطف الدولي الغامبي موسى بارو هدف الفوز لبولونيا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.وهو الفوز الأول لبولونيا في مبارياته الست الأخيرة (ثلاث هزائم وتعادلان)، والثاني عشر هذا الموسم فصعد إلى المركز الحادي عشر برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف خلف بارما الفائز على مضيفه بريشيا 2-1 أمس في افتتاح المرحلة.وأحبط بولونيا آمال ليتشي الذي كان يمني النفس بتحقيق فوزه الثاني على التوالي واستغلال خسارة جنوى صاحب المركز السابع عشر الأخير المُبقي في الدرجة الأولى أمام ضيفه إنتر ميلان صفر-3 السبت أيضا، لتقليص الفارق بينهما إلى نقطة واحدة.وتجمد رصيد ليتشي عند 32 نقطة في المركز الثامن عشر، وبات مطالباً بالفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام مضيفه أودينيزي وضيفه بارما، مع تعثر جنوى في إحدى مباراتيه الأخيرتين ضد مضيفه ساسوولو وضيفه هيلاس فيرونا لتفادي اللحاق ببريشيا وسبال إلى الدرجة الثانية.// انتهى//22:10ت م0202