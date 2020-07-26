كيب تاون 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلنت الناطقة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا فوملا ويليامز اليوم، إصابة وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك رابع وزير في البلاد يصاب بهذه الجائحة.وأضافت وليامز أن الوزير باتيل البالغ من العمر 58 عاماً يخضع حالياً للعزل المنزلي وسيباشر مهام عمله من منزله، مضيفة أنه ستُجرى اختبارات لكوفيد-19 لكل من خالطه.وكان قد نقل في وقت سابق إلى المستشفى كل من:وزير العمل والتوظيف زيمبيلاني نكيسي ووزير الموارد المعدنية جويدي مانتاشي، حيث خضع الرجلان للعزل الذاتي بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد قبل نحو أسبوعين.يذكر أن جنوب أفريقيا تشهد حالياً أحد أعلى معدلات العدوى بفيروس كورونا المستجد في العالم مسجلة 434 ألفاً و 200 إصابة مؤكدة و 6 آلاف و655 حالة وفاة.// انتهى //22:17ت م0204