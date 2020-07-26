أديس أبابا 5 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية إلى 828214 إصابة مؤكدة.وأضاف المركز - وهو وكالة متخصصة للرعاية الصحية تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي - أن عدد الأشخاص المتعافين ارتفع ليصل عند 484038 حالةً، لافتاً الانتباه إلى ازدياد عدد المتوفين إلى نحو 17509 مُتوفيْن.وأوضح أن جمهورية جنوب أفريقيا التي سجلت حتى الآن 434200 حالة إصابة بالمرض، هي أكثر الدول الأفريقية المتضرّرة من هذه الجائحة.// انتهى //22:20ت م0205