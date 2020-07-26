حفر الباطن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واستواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد"COVID-19" في الأسواق والمحلات التجارية بهدف توعية العاملين والمتسوقين بطرق الوقائية وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين مع ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما وعدم المصافحة ، والحد من التجمعات في المكان الواحد بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري للعاملين والمتسوقين للتأكد من سلامتهم .وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع معدل الوعي الصحي وذلك باتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع .وتشدد صحة حفر الباطن بالالتزام بالإجراءات الوقائية مع قرب عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في أثناء فترة التسوق للوقاية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19"// انتهى //22:25ت م0206