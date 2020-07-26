عام / صحة حفر الباطن تواصل حملاتها التوعوية في الأسواق والمحلات التجارية
الأحد 1441/12/5 هـ الموافق 2020/07/26 م واس
حفر الباطن 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليه 2020 م واس
تواصل المديرية العامة للشؤون الصحية بحفر الباطن حملاتها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا المستجد"COVID-19" في الأسواق والمحلات التجارية بهدف توعية العاملين والمتسوقين بطرق الوقائية وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن مترين مع ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتعقيمهما وعدم المصافحة ، والحد من التجمعات في المكان الواحد بالإضافة إلى تقديم خدمة الفرز البصري للعاملين والمتسوقين للتأكد من سلامتهم .
وتأتي هذه الحملات انطلاقاً من دور صحة حفر الباطن لتثقيف أفراد المجتمع بالالتزام بالإجراءات الوقائية ورفع معدل الوعي الصحي وذلك باتباع العادات الصحية السليمة حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع .
وتشدد صحة حفر الباطن بالالتزام بالإجراءات الوقائية مع قرب عيد الأضحى المبارك وذلك من خلال الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات في أثناء فترة التسوق للوقاية من فيروس كورونا المستجد "COVID-19"
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22:25ت م
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