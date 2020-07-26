جدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسهيأ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمحافظة جدة 915 جامعاً ومسجداً في مدينة جدة والمراكز التابعة لها لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام .وأفاد المدير العام للمساجد والدعوة والإرشاد بجدة ماجد بن محمد شراحيلي، أن الإدارة راعت استقبال المصلين في المساجد والجوامع بالمحافظة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد وجاهزيتها، مشيراً إلى التأكيد على منسوبي المساجد بالحرص على تنفيذ التعليمات للمحافظة على سلامة وصحة المصلين .ودعا شراحيلي الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة المصلين وصحتهم، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم وأقوالهم .// انتهى //23:02ت م0212