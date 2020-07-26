محايل 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة محايل عسير أمس, تعديات على مساحة 38014 متراً مربعاً من الأراضي الحكومية البيضاء في عدد من المواقع بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضح رئيس لجنة التعديات عمر بن محمد القنوي أن آليات البلدية أزالت الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين، ما استوجب إزالة التعديات على الفور.// انتهى //23:14ت م0217