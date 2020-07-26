رفحاء 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسعززت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية جولاتها الرقابية الميدانية والتفتيشية المسائية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والإجراءات الصحية والبلدية وسلامة الأغذية؛ كما كثف القسم النسائي‬ الجولات الرقابية على المحال والمشاغل النسائية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير بيئة آمنه للمتسوقين، ورُصدت ثلاث مخالفات، طُبقت عليها لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، ويأتي ذلك ضمن الحملة المكثفة التي تنفذها البلدية قبيل عيد الأضحى المبارك.// انتهى //23:26ت م0219