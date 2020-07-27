جدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسنفذت جامعة جدة ممثلة في مركز جامعة جدة للعمل التطوعي 150 مبادرة تطوعية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد استفاد منها 83943 أسرة أثناء فترة الحجر الصحي .وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي أن المبادرات التي شارك في تنفيذها ما يقارب 1037 متطوعا ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنوعت ما بين مبادرات إغاثية وميدانية، ومبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومبادرات تمت عن طريق منصات التعليم عن بعد، ومبادرات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات.// انتهى //00:02ت م0222