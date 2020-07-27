طريف 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوزعت جمعية رعاية المعاقين بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية أمس، كسوة عيد الأضحى على الأسر المستفيدة من خدماتها، ضمن مبادرة "ملتزمون" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ضمن مشروع تكافل بالتعاون مع جمعية طريف الخيرية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الطرقي العنزي أن الجمعية وزعت كسوة عيد الأضحى على مستفيديها، بالإضافة إلى توزيع بطاقات شرائية "سنابل الخير"، بمشاركة المتطوعين بلجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، لافتاً الانتباه إلى أن عدد المستفيدين بلغ 30 مستفيداً ومستفيدة.وأعرب العنزي عن شكره للداعمين من أهل الخير والعطاء لبرامج الجمعية ومساندتها بما يخدم المعاقين ويؤمن لهم حياة كريمة.// انتهى //00:03ت م0224