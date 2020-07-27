حائل 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسوجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك واستمرار استقبال طلبات المراجعين عبر الخدمات الإلكترونية ومتابعتها مباشرة وتسهيل التواصل عن بعد، مشيراً إلى أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذين يحرصان على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين دون تأخير.كما وجه سموه الجهات الحكومية بتكثيف الجهود لتقديم الخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها وتهيئة فرق العمل والصيانة للخدمات وتكثيف الجهود الأمنية والمرورية بما يسهم بانسيابية حركة السير ونجاح الخطط الأمنية والمرورية، سائلاً الله بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمكن حجاج بيت الله من أداء مناسكهم، وأن يحل عيد الأضحى المبارك وبلادنا في أمن واستقرار ونماء .// انتهى //01:48ت م0230