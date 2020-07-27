بريدة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسبدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم تنفيذ خطته الميدانية والوقائية والتوعوية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ بعد تكليف العدد الكافي من أعضاء الهيئة مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية المتعلقة بجائحة كورونا بما يحفظ سلامتهم أثناء أداء مهام عملهم.وتشمل هذه الخطة جميع الهيئات بالمنطقة، وترتكز على جولات ميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية ، ويتخلل الخطة برامج توعوية ووقائية من خلال الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية تتضمن رسائل توعوية عن أهمية اغتنام عشر ذي الحجة فيما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن هذه الخطة تأتي بدعم ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.// انتهى //02:27ت م0232