منى 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واستفقد معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي رئيس اللجنة الأمنية بالحج اليوم مشروع تطوير مركز الضبط الأمني النموذجي بالشميسي الواقع على جانبي الطريق الرابط بين مكة المكرمة ومحافظة جدة و الذي شارف على الانتهاء.واستمع معاليه إلى شرح من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب عن المشروع، مبينًا أنه مشروع نموذجي وواجهة معمارية حضارية وبصرية للقادمين إلى مكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين، وسيسهم في تقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، مشيراً إلى أن المشروع يشتمل على عدد 16 مسارًا للمركبات، ومكاتب إدارية، ومسجد، ومبانٍ نوعية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.عقب ذلك قام معالي الفريق الحربي بزيارة تفقدية إلى قيادة أمن الطرق بالشميسي يرافقه نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج وبعض القيادات الأمنية، دشن خلالها عدداً من المراكز الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق الجديدة التي بدأت أعمالها ومهامها الأمنية والمرورية والإنسانية، حيث أعلن معاليه انطلاقة مراكز جديدة لقيادات أمن الطرق، تتمثل في مراكز قيادة أمن الطرق بالهدا، ودوريات أمن الطرق بالحديبية، ودوريات أمن الطرق بالكر، ومركز الضبط الأمني بالحديبية، ليبدأ فور التدشين رجال الأمن تنفيذ المهام الموكلة إليهم.عقب ذلك التقى معاليه مع قيادات أمن الطرق في منطقة مكة المكرمة استعرض خلالها عددًا من الخطوات التطويرية.//انتهى//03:16ت م0236