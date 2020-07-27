نواكشوط 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف مساء اليوم عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6171 حالة مؤكدة في البلاد.وأضاف المسؤول الصحي الموريتاني خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة إثر إجراء 394 تحليلًا مخبرياً، لافتًا النظر إلى ارتفاع عدد المتعافين إثر تسجيل 131 حالة تعاف ليصل العدد الإجمالي إلى 4430 شخصًا.وتحدث سيدي ولد الزحاف عن استقرار في عدد حالات الوفيات من هذا الفيروس عند 156 شخصًا.// انتهى //03:41ت م0240