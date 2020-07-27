المدينة المنورة 05 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 26 يوليو 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - ليوم غد الاثنين , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأمطارا رعدية وتدن في مدى الرؤية، بالمدينة المنورة ومحافظات العلا والعيص وخيبر ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من الساعة الثامنة صباحا حتى الحادية عشرة مساء.//انتهى//04:03ت م0242