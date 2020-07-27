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الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
أمير الرياض يوجّه باستمرار العمل في إجازة عيد الأضحى
«الحج والعمرة» تعقد ندوة الحج الكبرى افتراضياً.. اليوم
1968 إصابة جديدة بكورونا.. و2541 حالة تعافٍ
مواقيت الحج.. المداخل الشرعية لتعظيم البيت العتيق
اكتمال تهيئة مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن
«الطوافة» لم تنج من "كورونا"
«ساما» تطالب البنوك بتأجيل سداد قروض المشمولين بدعم «ساند»
أول ولادة من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف
«حافلات الرياض» مستعدة للانطلاق
نجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في بريدة
الأمم المتحدة: 15 ألف مرتزق وإرهابي دخلوا ليبيا عبر تركيا
انفجار يقتل ويصيب عدداً من الأشخاص في سورية
غانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء المحتجزة في إسرائيل
الإسرائيليون يواصلون التظاهر ضد نتنياهو
التدابير الحكومية الفاشلة تضع محافظات إيران في «المستوى الأحمر»
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