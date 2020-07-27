الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:أمير الرياض يوجّه باستمرار العمل في إجازة عيد الأضحى«الحج والعمرة» تعقد ندوة الحج الكبرى افتراضياً.. اليوم1968 إصابة جديدة بكورونا.. و2541 حالة تعافٍمواقيت الحج.. المداخل الشرعية لتعظيم البيت العتيقاكتمال تهيئة مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال ضيوف الرحمن«الطوافة» لم تنج من "كورونا"«ساما» تطالب البنوك بتأجيل سداد قروض المشمولين بدعم «ساند»أول ولادة من أم مصابة بفيروس كورونا في الجوف«حافلات الرياض» مستعدة للانطلاقنجاح عملية قيصرية لسيدة مصابة بكورونا في بريدةالأمم المتحدة: 15 ألف مرتزق وإرهابي دخلوا ليبيا عبر تركياانفجار يقتل ويصيب عدداً من الأشخاص في سوريةغانتس يعارض تحرير جثامين الشهداء المحتجزة في إسرائيلالإسرائيليون يواصلون التظاهر ضد نتنياهوالتدابير الحكومية الفاشلة تضع محافظات إيران في «المستوى الأحمر»// يتبع //06:01ت م0003