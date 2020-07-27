عام / ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 161 حالة وفاة
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
كانبيرا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
أعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الأسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولاية وست حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع عدد الوفيات في الولاية
إلى 77 وفي أستراليا إلى 161 حالة وفاة.
أما على الصعيد الوطني فقد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 14403 إصابة تعافى منها 9170 شخصا.
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