طرابلس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بزيارة رئيس مجلس النواب عقيله صالح ،ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشرى إلى المملكة المغربية، وذلك في إطار مساعي دولة المغرب الجمع بين أطراف اتفاق الصخيرات السياسي من أجل إيجاد مخرج للأزمة في ظل المبادرة التي أعلنها عقيله صالح من أجل إنهاء الانقسام السياسي واعادة تشكيل المجلس الرئاسي .وأشارت إلى لقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، مع السفير الألماني أوليفر أوفتشا، الذي بحث سبل دعم عودة العملية السياسية وفق مخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن، وآخر المستجدات في ليبيا والتنسيق لمكافحة انتشار فيروس كورونا .وواصلت الصحف متابعتها للأوضاع العسكرية ، موضحة حالة التحشيد بين قوات الوفاق والجيش في منطقة أبو قرين شرق مصراته ، ناقلة تصريحات للواء أحمد المسماري ، المتحدث باسم الجيش الليبي، أن تركيا استغلت فترة وقف إطلاق النار في جلب المزيد المرتزقة، ومبينة أن سلاح الجو التابع للجيش دمر عددا من الدبابات والآليات العسكرية التابعة للوفاق بعد تحركها في محيط منطقة الوشكة.وتناولت الوضع الوبائي لفيروس كورونا الذي انتشر في كل المدن الليبية بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى خرج الوضع عن السيطرة في ظل ضعف أو انعدام النظام الصحي في البلاد ، مشيرة الى أن إجمالي الإصابات في عموم ليبيا وصلت إلى 2669إصابة ، محذرة السلطات من تضاعف الأعداد خلال فترة العيد وداعية إلى ضرورة العودة إلى فرض حظر كامل للسيطرة على الوباء.وعرجت على تأكيد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم أن بلاده تتفهم تحديات الأمن القومي لجيران ليبيا، مضيفا أن هناك تقاربا كبيرا بين رؤية بلاده ومواقف مصر وتونس بخصوص الأزمة الليبية، متابعا أن الجزائر مستعدة لرعاية أي مفاوضات بين الأطراف الليبية والتواصل مع جميع الجهات المعنية بالأزمة .// انتهى //08:30ت م0012