منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبار على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.// انتهى //09:56ت م0023