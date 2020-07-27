حج / حالة الطقس في مكة المكرمة وجدة
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
منى 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبار على مكة المكرمة ، و غائمَا جزئيَا على جدة.
وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية
، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة 34 درجة ، و الرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية تتحول ليلا شمالية الى شمالية شرقية
، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.
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