الخليل 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مواطنين فلسطينيين من بلدة السموع بمحافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدة السموع جنوب الخليل المواطنين، عيسى محمد موسى الحوامدة، ومحمد ابراهيم محمد الحوامدة، بعد أن داهمت منزليهما.في نفس السياق ، نصبت قوات الاحتلال حواجزها العسكرية على مداخل الخليل الشمالية، ومداخل بلدات بيت آمر وسعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها.// انتهى //10:11ت م0027