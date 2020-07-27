بغداد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم اهتمامها على عدد من الملفات المحلية، في مقدمتها الجدل الدائر حول إمكانية إجراء الانتخابات المبكرة التي تعهدت الحكومة بإجرائها وفق برنامجها الذي تقدمت به إلى مجلس النواب لنيل الثقة، منوهة بآراء جهات برلمانية وقوى سياسية متباينة حول إمكانية إجراء هذه الانتخابات في موعدها المفترض بسبب عدم توفر الظروف الملائمة الأمنية والفنية والمالية فضلا عن استمرار تفشي جائحة كورونا.و تناولت ملف مخيمات النزوح في ظل تزايد معاناة النازحين جراء موجة الحر الشديدة التي تضرب البلاد ونقص إمدادات الكهرباء .وعرجت صحف الاثنين على قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها الذي عقدته برئاسه رئيس الوزراء أمس، ومن بينها فرض حظر وقائي شامل للتجوال لمدة عشرة أيام بدءا من الخميس المقبل ، والمطالبة بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية بشأن الوقاية من جائحة كورونا، مبرزة تحذير منظمة الصحة العالمية من احتمال تعرض العراق إلى موجة شديدة من الإصابات بهذا الوباء في حالة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.وتطرقت إلى دعوات المطالبة بعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة جائحة كورونا وأزمة الطاقة الكهربائية ,وموازنة العام الحالي التي لم يصادقالمجلس عليها حتى الآن.// انتهى //11:23ت م0046