الدمام 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسكثفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة الشرقية العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والشواطئ الساحلية خلال تواجد المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك .ويقوم منسوبو الهيئة بالتنبيه للصلوات والمحافظة عليها، وحثهم على اغتنام أيام عشر ذي الحجة مع أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية والالتزام بتعليمات الجهات المختصة وذلك عبر بث ونشر الرسائل التوعوية في الأسواق والطرق .من جهة أخرى وفي إطار التعاون الحكومي مع الجهات الرسمية استفادت هيئة المنطقة الشرقية من اللوحات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية في الأماكن العامة والطرق ببث رسائل توعوية عن حملة (خذوا حذركم)، التي أطلقها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند تزامناً مع العودة بحذر للحياة الطبيعية، إضافة للرسائل التوعوية التي تذكر بأحاديث وآثار فضل أيام عشر ذي الحجة والعمل فيها.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حال حدوث ملاحظات تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة .وأكد الثبيتي أن جهود الهيئة بالمنطقة تحظى بدعم كبير من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية وبمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام .// انتهى //11:38ت م0047