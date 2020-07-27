ظهران الجنوب 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسانتهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي "بنين - بنات" من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية.وأنهى 22 مدرباً ومدربة تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية، استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، تضمنت مجالات التدريب " الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"، وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين .وأوضح مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي أن ذلك يأتي ضمن تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.// انتهى //11:43ت م0051