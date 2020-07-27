تونس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسسلطت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على المشهد السياسي داخل البلاد بعد تكليف الرئيس التونسي قيس سعيد وزير الداخلية في الحكومة الحالية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة خلال شهر، مشيرة في الإطار إلى الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشيها البلاد .وعرجت في الشأن المغاربي على تأكيد السلطات الجزائرية، أنها قررت التمديد في الإجراءات الصحية المشددة التي كانت قد فرضتها قبل أيام، في إطار مكافحة فيروس كورونا، مع تصاعد أعداد الإصابات.وتناولت صحف الاثنين إعلان لجنة الصحة الوطنية في الصين، أنها سجلت 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، وهو أكبر عدد للإصابات المحلية بالفيروس منذ مطلع مارس الماضي.وتابعت إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية عن انطلاق عملية عسكرية في محافظة ديالي شرق بغداد، بهدف ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي .وأوردت صحف تونس تأكيد الشرطة في مدينة سياتل الأمريكية أن نحو 60 من ضباطها أصيبوا خلال الاحتجاجات في المدينة التي رافقتها أعمال الشغب، مشيرة إلى أنه تم اعتقال 47 مشاركًا في هذه الاحتجاجات.// انتهى//11:43ت م0052