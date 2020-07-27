الحُرّث 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأطلق محافظ الحرث إبراهيم بن يحيى الألمعي، مشروعين خيريين بأكثر من نصف مليون ريال، وذلك ضمن البرامج المجتمعية والخدمات الإنسانية التي تقدمها جمعية البر الخيرية لمستفيديها.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن محمد هزازي أن المشروع الأول عبارة عن مبادرة "العطاء الرقمي" وهي مقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، تهدف إلى مساعدة الطلاب على مواصلة الدراسة عن بعد، مبيناً أن المشروع تم دعمه بـ ١٨١ (جهاز محمول) و ١٨١ (شريحة بيانات) لـ ١٨١ أسرة.وأشار هزازي إلى أن المشروع الثاني.. مشروع "السقيا" ويتمثل في توفير صهريج لنقل المياه للمستفيدين من محطة المياه التي أنشأتها الجمعية سابقاً، وذلك بدعم من مؤسسة الشيخ سليمان العليان الخيرية.// انتهى //11:56ت م0054