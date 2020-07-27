سياسي / وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في زمبابوي
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
أجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زمبابوي الدكتور سيبوسيسو مويو.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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