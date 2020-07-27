الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بمعالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية في جمهورية زمبابوي الدكتور سيبوسيسو مويو.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //11:57ت م0055