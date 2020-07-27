عام / لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل .
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1440 / 1441هـ ، تمهيدًا لإبداء رأي اللجنة حيال التقرير، ورفع توصياتها للمجلس .
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المحالة إليها من المجلس وتأتي ضمن الاختصاصات المناطة بها، تمهيدًا لرفع تقاريرها ورأيها حيالها لمناقشتها تحت قبة المجلس .
وتأتي مناقشة لجان المجلس المتخصصة لتقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية ضمن الدور الرقابي الذي يقوم به المجلس، للمساهمة في رفع مستوى أداء الأجهزة الحكومية وجودة الخدمات التي تقدمها.
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12:21ت م
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