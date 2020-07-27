بريدة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسكثفت أمانة منطقة القصيم جهودها الخدمية والرقابية على مدينة الأنعام بمدينة بريدة، وذلك تزامناً مع موسم عيد الأضحى المبارك .وبينت أمانة منطقة القصيم أن الأعمال تضمنت، تنظيم حركة الدخول والخروج لرواد السوق، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمحافظة على سلامة الجميع، إضافة إلى توفير طاقم بشري مكون من ١٦٠ شخصًا، ما بين أطباء بيطرين ومراقبين ومشرفين وعمال للنظافة.وكشفت الأمانة أن اللجان المتخصصة بالإحصاء رصدت مؤشراً للأسعار، حيث تراوح أسعار النعيمي من ١٢٠٠ إلى ١٩٠٠ ريال، والنجدي من ١٢٠٠ إلى ٢٢٥٠ ريال، والساكني من ١٠٠٠ إلى ١٣٠٠ ريال، والبربري من ٥٠٠ إلى ٦٥٠ ريالاً، والحري من ١٠٠٠ إلى ١٥٠٠ ريال.// انتهى //12:21ت م0059