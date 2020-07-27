سكاكا 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساستقبلت مستودعات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جميع المقررات المدرسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، ونسبة 70% من مقررات المرحلة الثانوية وتوزيعها على المدارس.وتمنى مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أن يكون ذلك عنواناً لبداية جادة للعام الدراسي الجديد، مؤكداً أهمية الاهتمام بالطلاب باعتبارهم محور العملية التعليمية، والبدء من اليوم الأول في تسليم المقررات المدرسية لجميع الطلاب والطالبات، مثمناً جهود الزملاء في المستودعات والمقررات المدرسية.من جانبه أوضح مشرف المقررات المدرسية طويرق بن نزال الفهيقي أن مستودعات الإدارة استقبلت من وزارة التعليم كامل احتياجاتها من المقررات الدراسية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وتم إرسالها إلى مكاتب التعليم لتوزيعها على المدارس حسب الأعداد المقيدة ببرنامج نور .// انتهى //13:25ت م0078