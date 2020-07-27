الدمام 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 629 جولةً رقابية، و 4 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت والمراكز التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ لتعزيز السلامة والبيئة الصحية للمواطنين والمقيمين .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن تحرير 22 مخالفة للتدابير الصحية، و 20 مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، ومخالفتان للتكدس في مساكن العمالة، وتم غسل وتعقيم وتطهير 899 موقعاً بالمنطقة، بمشاركة 472 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وقد تم رفع 7643 طناً من النفايات، وإزالة 4314 من الأنقاض والمخلفات، بواسطة 9543 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة .وأكدت أمانة الشرقية استمرار حملاتها الرقابية التي شملت بلديات المُدن والمحافظات التابعة لها، داعيةً جميع المواطنين والمقيمين، بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940 .// انتهى //13:26ت م0079