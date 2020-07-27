مكة المكرمة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسنفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة لإزالة مباسط بيع الشاي وبيع مياه زمزم العشوائية وغير النظامية ضمن نطاق البلدية، حيث نفذ الحملة مجموعة من مراقبي قسم الأسواق بالتعاون مع الدوريات الأمنية .وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الحملة اسفرت عن إتلاف أكثر من 200 جالوناً، و إزالة 12 صندوقاً لحفظ مياه زمزم، إضافةً لإزالة 19 مبسطاً لبيع الشاي .وأهاب "المالكي" بالمواطنين والمقيمين أخذ الحيطة والحذر قبل الشراء من مثل هذه المباسط المخالفة وغير المرخصة، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، نظراً لأن بعض المباسط تعرض مواد غذائية ومشروبات مجهولة المصدر، إضافةً إلى تعرضها بشكل مباشر لأشعة الشمس مما يعرض المواد للتلف .// انتهى //13:27ت م0080