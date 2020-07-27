عام / الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز - رحمه الله -
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، - رحمه الله - وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.
" إنا لله وإنا إليه راجعون".
// انتهى //
13:37ت م
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