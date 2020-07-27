القاهرة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسعقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم الندوة الافتراضية أفضل ممارسات التواصل على منصة Twitter خلال أزمة كوفيد 19، وذلك بمشاركة مدير عام المنظمة الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة، وعدد من الخبراء العرب.وناقشت الندوة التفاعلية مجموعة من الموضوعات الهامة منها، إرشادات عامة للحملات الترويجية على منصة Twitter، والسياسات والاستراتيجيات المحدثة خلال أزمة كوفيد 19، وضرورة التفاعل والوصول إلى الجمهور.وتأتي الندوة ضمن سلسلة الأنشطة والفعّاليات التي تعقدها "الشبكة العربية للتواصل والعلاقات العامة" للأعضاء في الشبكة والمتخصصين في مجال التواصل والعلاقات العامة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة في الوطن العربي، وذلك بالتعاون مع نخبة من الخبراء المتميزين والمؤسسات الدولية المعتبرة.// انتهى //13:46ت م0084