ع / عام / الديوان الملكي: وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز - رحمها الله -الرياض 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن عبدالله بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، - رحمه الله - وسيصلى عليها – إن شاء الله – اليوم الاثنين الموافق 6 / 12 / 1441هـ في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته." إنا لله وإنا إليه راجعون".// انتهى //14:03ت م0087