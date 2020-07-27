الجوف 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسنجح مركز القلب بمنطقة الجوف في إجراء 2168 تدخلا جراحيا ولله الحمد , كما أسهم بتوفيق الله في تقليص إحالة المرضى لخارج المنطقة بنسبة 90 %.وقالت صحة الجوف : إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المركز بلغ 12664 مستفيدا وذلك منذ تأسيسه عام 2017 , كما بلغ عدد المنومين 3105 مرضى .وبيّنت أن المركز ولله الحمد تمكّن من إجراء 2147 قسطرة تشخيصية وعلاجية و 21 عملية قلب مفتوح ناجحة . تجدر الإشارة إلى أن المركز يضم ثلاث غرف للعمليات وجناح للتنويم وعنايتين قلبية وجراحية ، وتم دعم المركز بعدد من الكفاءات والخبرات الطبية المتميزة.// انتهى //14:48ت م0106