طرابلس 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأعلنت منظمة الهجرة الدولية اليوم، أن هناك ما يقرب من 95 مهاجرًا متواجدين في وسط البحر المتوسط، معرضين لخطر الغرق بعد محاولتهم الفرار من ليبيا.وطالبت المنظمة فى تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جميع الدول و السفن بالالتزام بالقانون و الاستجابة لحالات الغرق والحالات الصعبة للمهاجرين غير الشرعيين في البحر.// انتهى //14:59ت م0109