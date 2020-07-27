عمّان 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره الليتواني ليناس لينكفيتشوس، خطوات زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار وتقنية المعلومات والتعليم ، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.وأكد الوزيران التعاون والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها، كما استعرضا التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.// انتهى //14:59ت م0110