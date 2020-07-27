سياسي / وزير الخارجية الأردني ونظيره الليتواني يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية
الاثنين 1441/12/6 هـ الموافق 2020/07/27 م واس
عمّان 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واس
بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في اتصال هاتفي مع نظيره الليتواني ليناس لينكفيتشوس، خطوات زيادة التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والسياحة والاستثمار وتقنية المعلومات والتعليم ، وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية.
وأكد الوزيران التعاون والتضامن في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وتبعاتها، كما استعرضا التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لحل الأزمات الإقليمية وتكريس الأمن والاستقرار.
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14:59ت م
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