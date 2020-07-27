جنيف 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسأكدت منظمة الصحة العالمية تسارع وتيرة انتشار جائحة كورونا حول العالم، مبينة أنها أصبحت أخطر حالة طوارئ صحية عالمية .وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسوس في مؤتمر صحفي: إن عدد حالات الإصابة بالفيروس بلغت أكثر من ١٦ مليون حالة ، وأكثر من ٦٤٠ ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن حالات الإصابة بالفيروس ازدادت بنسبة الضعفين خلال الأسابيع الـ ٦ الماضية، مطالباً كل فرد بالالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب الأماكن المزدحمة .وحول اليوم العالمي لمكافحة مرض الالتهاب الكبدي الوبائي الموافق ليوم غد الثلاثاء قال ادهانوم: إن هذا المرض لا يمثل فقط مشكلة صحية، بل أيضا مشكلة اقتصادية واجتماعية، موضحاً أن ٣٢٥ مليون شخص حول العالم مصابون بالمرض بنوعيه ( بي و سي )، وأنه يقتل كل عام أكثر من 1.3 مليون إنسان .وأشار إلى أن الجمعية العامة للصحة العالمية اعتمدت عام ٢٠١٦ الإستراتيجية العالمية للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وخفض الإصابات الجديدة بنسبة ٩٠٪ ، والوفيات بسبب الفيروس بنسبة ٦٥٪، داعياً دول العالم للاهتمام بمكافحته رغم الضغوط التي يمثلها وباء كورونا على النظم الصحية، والعمل على تطبيق الإستراتيجية العالمية لمكافحة المرض، مع الاهتمام بالمرأة حيث يمثل انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل تحدياً كبيراً .// انتهى //15:21ت م0113