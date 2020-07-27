لندن 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإعلان الحكومة تفعيل لائحة العزل مجدداً للمسافرين القادمين من إسبانيا، وتحذير من احتمال إدراج مزيد من الدول ضمن إجراءات السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.وتناولت في شأن منفصل إعلان وزير المالية البريطاني إجراء دراسة لفرض ضرائب على مبيعات الشركات التي تعمل عبر وسائط الإنترنت المختلقة في إطار حماية الأسواق والمتاجر التقليدية من الانهيار.وحذّرت من أن البنوك الأوروبية الكبرى ربما تتعرض لمزيد من الخسائر في الأرباح جراء توقع تعثر عمليات تحصيل السلفيات مع استمرار تأثيرات فيروس كورونا المستجد على أداء الاقتصاد.وتحدثت صحف بريطانيا عن سحب البرلمان الصومالي الثقة عن حكومة رئيس الوزراء حسن علي خيري بعد تصويت 170 نائبا من أصل 178 نائبا، ما أسماه البرلمان فشل الحكومة في إيصال البلاد إلى إجراء انتخابات.// انتهى //15:31ت م0117