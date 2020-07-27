بغداد 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على انخفاض بنسبة 0.81% , متوقفا عند 447.74 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض اسهم 18 شركة, وارتفاع اسهم 4 اخرى, فيما حافظت 10 شركات على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 331,660,205 سهما, بقيمة 313,029,134 دينارا عراقيا, تحصلت من ابرام 357 صفقة, شملت 32 شركة مساهمة, من اصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //16:16ت م0137