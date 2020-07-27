حجة 06 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 27 يوليو 2020 م واسواصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 16 يوليو 2020م، في قسم الطوارئ 535 مستفيدًا، وقسم الباطنية 209 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 87 مستفيدًا، وقسم المصابين بالأوبئة 260 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 1,213 مراجعًا، وقسم الجراحة والتضميد 110 مستفيدين، وقسم التغذية العلاجية 60 شخصًا، وقسم العيادات المتنقلة 292 مراجعًا، وقسم التوليد 3 مستفيدين، فيما نفذ 5 نشاطات للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر والأشعة 462 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 1,277 فردًا، وراجع قسم نقل الدم 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 645 فردًا، وقسم الإحالة الطبية 33 مراجعًا.//انتهى//16:17ت م0139